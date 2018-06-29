Şanlıurfa'da öğrencilere moral gezisi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi, 120 üniversite hazırlık öğrencisini, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi düzenlenen gezi programıyla moral için Halfeti İlçesine götürdü.

Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde üniversite hazırlık eğitimi gören 120 öğrenciye, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla sınav stresinden kurtulmak ve moral depolamaları için gezi düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Halfeti İlçesine götürüldü. Doğal güzellikler arasında fotoğraflar çektirilen öğrenciler, düzenlenen tekne gezisinde şarkılar söyleyip, halaylar çekerek sınav stresinden uzakta eğlenmenin tadını çıkardı.Günü birlik gerçekleşen gezi sonunda öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiler.

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