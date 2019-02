Şanlıurfa'da, jandarma koşusunu 'Fedai' kazandı

ŞANLIURFA, () - TÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK) tarafından Jandarma 180'inci Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen koşuyu Velat Demir'in jokeyliğini yaptığı 'Fedai' isimli at kazandı.

Şanlıurfa Hipodromu'ndaki kum pistte gerçekleştirilen bin 700 metre metrelik koşuda, Mehmet Can Çizik’in sahibi olduğu, Velat Demir'in jokeyliğini yaptığı 'Fedai' isimli at birinci geldi. Koşuyu kazanan atın sahibi Mehmet Can Çizik'e kupasını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından verildi.FOTOĞRAFLI