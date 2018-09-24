Şanlıurfa'da, 'isot' festivali

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen URFES İsot Festivali 'Tarlada İsot Hasadı' etkinliği ile başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası İsot Festivali başladı. 23 Eylül ile 7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivali, Yeşiltaş mahallesinde 'Tarlada İsot Hasadı' programı ile start aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin ev sahipliğini yaptığı programa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Mehmet Altun, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Festivalin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın zengin kültürel mirasını her platformda tanıtmaya devam ettiklerini söyledi. 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Şanlıurfa'nın tarih ve kültürde önemli -bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Çiftçi, "Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz festivalimiz her geçen yıl daha da yoğun katılım alarak devam ediyor. Bu yıl da festivalimizi ilk olarak Tarlada Hasat Programı ile açıyoruz. 23 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında farklı etkinlikler, buluşmalar, sergiler ve konserlerle devam edecek festivalimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Büyükşehir olarak şehrimizin alt ve üst yapısının yanı sıra sosyal yaşama yönelik projelerimiz ve Şanlıurfa'yı Şanlıurfa yapan değerlerimizin tanıtımına yönelik çalışmalarımız da sürüyor" dedi. Konuşmaların tamamlanması ile tüm davetliler tarlaya geçerek burada isot hasadı gerçekleştirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı tarlada toplanan isotlar katılımcılara hediye edildi.

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