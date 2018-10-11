Şanlıurfa'da gıda ve hijyen denetimleri

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 5 ortak kurum ile birlikte il genelinde market tarzı alışveriş merkezlerinde gıda, yem ve hijyen konuları ile fiyatlandırma olmak üzere sağlık ve hijyen denetimlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen koordinasyon çerçevesinde 6502 sayılı Tüketiciyi koruma kanunu ve 5996 sayılı gıda ve hijyen kanunları kapsamında denetimlerine başladı. Büyükşehir Belediyesi Meclisinin iş yerleri ve şehrin genelinde uygulanmak üzere aldığı kararlar neticesinde Büyükşehir Belediyesi koordinasyonu ile kurulan komisyonda; Ticaret İl Müdürlüğü, Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü yeklileri ile Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü Zabıta amirlikleri yer alıyor. Büyükşehir ve 5 kurumun ortaklaşa sürdüreceği denetimlerde gerçekleşebilecek olan haksız kazancın yanı sıra ticaret ahlakına aykırı durumlar ortadan kaldırılacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, Tarım İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir ve merkez ilçe belediyesi Zabıta ekipleri kent merkezinde bulunan marketlerde denetlemelerde bulunarak fiyatlandırma noktasındaki iş yerlerine uyarı ve cezai işlem uyguladı. Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, “Bizim ile birlikte uygulamalara çıkan kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha öncede Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlediğimiz toplantılarımızda da Tarım İl Müdürlüğümüz ile sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda kanun da verdiği yetki çerçevesinde ilgili market ve alışveriş merkezlerini denetliyoruz. 6502 sayılı Tüketici Kanunu Zabıtayı ilgilendiriyor ve 5996 sayılı kanun da gıda, yem ve hijyen konularında gerekli denetimlerimizi de Tarım İl Müdürlüğü yetkililerimiz yapmıştır. Dolayısıyla Şanlıurfalılar rahat olsun, denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Bundan sonra Zabıta ekiplerimiz olarak her zaman olduğu gibi sahada olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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