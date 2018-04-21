Şanlıurfa'da çocuklar okul duvarlarını boyadı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Büyükşehir'le Okulum Daha Güzel" etkinliği kapsamında kendi okullarını boyayan çocuklar, hem aidiyet duygusunu öğreniyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca çocuklara yönelik düzenlenen uygulamalardan biri olan "Büyükşehir'le Okulum Daha Güzel" etkinliği ile çocuklar kendi okul duvarlarını boyuyor. Tişört, boya ve fırçaların Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temin edildiği etkinlikte çocuklar, en sevdiği renklerle okul duvarlarını boyayarak bir taraftan aidiyet duygusunu öğreniyor diğer taraftan el becerilerini geliştiriyor. Etkinliğin dünkü durağı olan İbrahim Tatlıses İlkokulunda çocuk gülücükleri yine boyama etkinliğine renk kattı. İstedikleri renkleri seçen çocuklar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de yardımları ile boyama etkinliğine başlarken rengarenk olan okul duvarları çocukların iç dünyasını yansıttı. Etkinlik sonunda öğrencilere boyama kitabı ve çevreci formalar dağıtılırken, çocuklar uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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