Şanlıurfa'da bilim şenliği

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleştirilen 2'inci Bilim Şenliği'nde farklı illerden gelen 300 öğrencilerin hazırladığı bilim deneyleri sergilendi.

Şanlıurfa valiliğinin öncülüğünde, TÜBİTAK, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Karacadağ Kalkınma Ajansının katkılarıyla düzenlenen şenlik, Haleplibahçe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde başladı. Programın açılışında öğrencilerce farklı atölyelerde hazırlanan çok sayıdaki çalışma, davetlilerin beğenisine sunuldu. Vali Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, bilimin toplumların kalkınmasında ve gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını ifade ederek, böylesine önemli bir etkinliğin Şanlıurfa'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de "tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan kentin, nüfusuyla da Türkiye'nin en genç şehirlerinden birisi olduğunu hatırlatarak, bu tür çalışmaların anlamlı olduğunu belirtti. Açılış Konuşmaların ardından protokol üyeleri, stantları gezerek çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI