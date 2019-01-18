Şanlıurfa'da 687 bin öğrenci karne aldı

ŞANLIURFA, () - TÜRKİYE'nin en kalabalık ve genç nüfusunun fazla olduğu illerin başında yer alan Şanlıurfa'da 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde 72 bini Suriyeli 687 bin öğrenci karne aldı.

Şanlıurfa’da yarıyıl tatili dolayısıyla Mevlana İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Törene; Vali Abdullah Erin, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, öğrenci ve velileri katıldı.Şanlıurfa'da 72 bini Suriyeli, 687 bin öğrencinin karne aldığını belirten Vali Abdullah Erin, geleceğin teminatı olan çocukların iyi eğitim alabilmeleri için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, öğrencileri tebrik etti. Şanlıurfa'da 687 bin Türk ve 72 bin Suriyeli öğrencinin yarıyıl dolayısıyla karne aldığını belirten Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, şöyle dedi:

“2018/2019 Eğitim-Öğretim yılının 1. Dönemini Şanlıurfa'mızda başarılı ve huzurlu bir şekilde tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz, yarınlarımızı emanet edeceğimiz tüm öğrencilerimizin karne heyecanına yürekten katılıyorum. Geride bıraktığımız dönemde Şanlıurfa'da eğitim adına birçok başarılı çalışmalara ve projelere imza attık. İçinde yaşadığımız dijital dönüşüm çağı kendinizi yenilemenizi ve bu dönüşüme adapte olarak öğrencilerimizi de bu çağın gereksinimlerine göre hazırlamanızı zorunlu kılıyor. Karnelerinizdeki notlarınız ne olursa olsun hepiniz bizim için ayrı birer değersiniz. Eğitim öğretim yılının birinci dönemini geride bıraktığımız ve yarıyıl tatilinin başladığı bugünlerde dönemin yorgunluğunu ve stresini üzerinizden atmak için dinlenmek ve eğlenmek en doğal hakkınızdır. Tatilinizi iyi değerlendirmeli ve kendi iç dünyanızı zenginleştirecek faaliyetlerde yer almalısınız.”

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