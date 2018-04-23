Şanlıurfa'da 23 Nisan etkinliğinde çocuklar eğlendi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar doyasıyla eğelendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik çeşitli program düzenlendi. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde düzenlenen programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, protokol üyeleri öğrenci ve velileri katıldı. İstiklal Marşının okunmasıyla başlanan programda ilkokul öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler sergilendi. Ardından kutlama için Şanlıurfa'ya gelen Makedonya, Suriye, Bosna Hersek, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gaziantep, Adıyaman ile Mardin ve 7 ilden gelen misafir öğrencilerde kendi yörelerine ait halk oyunları sahneledi. Kutlamada İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, yaptığı konuşmasında "Hiçbir ülkede olmayan bayram sadece bizim ülkemizde var. Milletin egemenliğini çocuklara veren bir ülkeyiz. Çocukların sevinci bizim sevincimizdir." dedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamada öğrencilerin sahnelediği performans izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

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