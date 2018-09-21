Şanlıurfa'da 20 bin kişiye aşure dağıtıldı

ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. 20 farklı bölgede 20 bin vatandaşa aşure ikramında bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yıl geleneksel hale getirdiği Muharrem ayı Aşure İkramını bu yıl da sürdürdü. Sabah saatlerinde Başkan Nihat Çiftçi'nin katılımı ile tarihi çarşılar bölgesinde esnafa ve vatandaşlara yapılan ikram ile başlayan aşure dağıtımı gün içerisinde 20 farklı noktada gerçekleştirildi. Tarihi ve turizm bölgelerinden hastanelere, eğitim kurumlarından esnaf gruplarına kadar gitmedik yer bırakmayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hem bir geleneğin daha yaşatılmasını sağladı hem de birlik ve beraberlik ruhunu ayakta tutarak vatandaşların beğenisini topladı. Tarih, Kültür ve Müze şehri Şanlıurfa'da gastronomi atağı başlatarak bölgenin damak tadını uluslararası platformlara taşıyan Büyükşehir Belediyesinin damağa hitap eden Aşure dağıtımının aslında bir geleneği ayakta tutmanın örneği olduğunu belirten Başkan Nihat Çiftçi de dağıtıma katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

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