Şanlıurfa'da 13 Şehit Emanetleri Sergisi

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Şehit Aileleri Derneği tarafından 13 Şehit Emanetleri sergisi açıldı.

Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu'ndaki serginin açılışına; Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Nihat Çiftçi, "Anadolu topraklarından göğe baktığımızda görmüş olduğumuz bulut, ufka baktığımızdaki bereketli topraklar bize şehidimizi hatırlatır. Akan ırmağın sesi şehidimizin sesi, bayrağımız bize şehidimizin emanetidir. Şehitleri unutmak mümkün değildir. Onların emeğini bize hatırlatan güzel sergiden dolayı tüm emeği geçenleri kutluyorum. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama her zaman bu değerler uğruna mücadeleler devam edecek" dedi. Valisi Abdullah Erin ise "Paha biçilmez, kıymeti ölçülmez, dünyanın en değerli sergilerinden bir tanesinin açılışını birlikte gerçekleştirdik. Şehitlerimizden yadigar kalan eşyaları Şanlıurfa'da sergileyen Aslı Çalışkan hanıma çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Sergiyi düzenleyen Şehit eşi Aslı Çalışkan ise "Bu vatanın korunmasında ağır bedeller ödendi. Bunlar vatan uğruna canını feda edenlerin anıları olarak sergilenmeye devam edecek. Bir şehit eşi olarak bilinmesini isterimki öğretmen, asker, polis, mühendis fark etmez hangi şehit olursa olsun acı sadece sosyal medyada paylaşıldığı gibi değildir. Ağır bedeller ödendiği gibi, acılar da ağır olur" diye konuştu. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

FOTOĞRAFLI