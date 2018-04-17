Sankolu yüzücüler rekor kırdı

GAZİANTEP, () - SANKO Okulları öğrencileri, '6’ıncı Uluslararası Geleneksel Alleben Su Sporları Şenliği'nde rekor kırarak başarı elde etti.

Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen şenlikte, SANKO Okulları yüzücüsü Beril Öztürk 11-12 yaş grubu '100 Metre Kurbağa Stil'de 1:21:27 derecesi ile birinci olurken, Alleben Yüzme Havuzları rekorunu da kırdı.

Defne Su Demirbakan ise 9-10 yaş grubu '50 Metre Serbest Stil' ile '50 Metre Kelebek Stil'de ikinci oldu, 0.37:84 derecesi ile Alleben Yüzme Havuzları rekorunu elde etti.

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