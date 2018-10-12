Sankolu öğrencinin satranç başarısı

RED Bull ve Türkiye Satranç Federasyonu ortaklığı ile düzenlenen 'Red Bull Chess Masters Satranç Turnuvası'nda Sanko Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi bölge birincisi oldu.

'Red Bull Chess Masters Satranç Turnuvası' Türkiye geneli yedi bölgede, Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanmış satranç platformunda online olarak gerçekleşti. Doğu Anadolu Bölge elemelerine katılan Sanko Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi bölge birincisi olarak 20 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Sirkeci Garı’nda düzenlenecek büyük finalle katılma hakkı kazandı.

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