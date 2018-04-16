Sankolu öğrencilerden büyük başarı

GAZİANTEP, () - İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından düzenlenen Robot Olimpiyatlarında, SANKO Liseleri öğrencileri iki Türkiye üçüncülüğü ile döndü.

Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezinde bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen İTÜ Robot Olimpiyatlarında (İTÜRO), SANKO Liseleri öğrencileri İpek Akkuş, Asude Erturhan, Kaan Tidin ve Altan Tekgül, öğretmenleri Abdülkadir Güçyetmez danışmanlığında hazırladıkları iki robot ile hem 'İnşaat Kategorisi'nde hem de 'Merdiven Kategorisi'nde üçüncü oldu.

SANKO Koleji -Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, "İTURO, robotik alanda çalışma yapan öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri sektöründeki temsilcileri bir araya getirmeyi hedefleyen ve meydana gelen teknolojik gelişmeler ışığında yapılan çalışmaları sorgulamayı hedefleyen bir oluşumdur" dedi.

Topuz, yarışmaya katılan öğrencilerin eş zamanlı olarak robotik ve kontrol bilimi gibi alanlarda seminerler, söyleşiler, paneller ve sergilere katılarak bakış açılarını da geliştirme fırsatı bulduklarını söyledi.

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