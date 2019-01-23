Sankolu öğrencilerden büyük başarı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - 16'ncı Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları birinci basamak sınavında SANKO Okullarının iki öğrencisi aynı puanı alarak Türkiye birincisi ve ikincisi oldu.

Türkiye genelinde Gaziantep, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere beş bölgede düzenlenen '16'ncı Coğrafya Olimpiyatları Türkiye Seçmeleri Birinci Basamak Sınavı'na katılan 230 öğrenci arasında aynı puanı alan SANKO Okulları öğrencisi Erencem Özbey birinci, Murat Altındağ ikinci olmayı başardı.

SANKO Okulları öğrencilerinden Erencem Özbey, Murat Altındağ, Berkay Dobooğlu, Ayberk Kağan Güneş, Furkan Alp Güngör, Berra Çolak, Semih Sağlam, Dilber Demir, Başar Güzel, Altan Tekgül, Serhat Özfıstıkcı, Eren Yusuf Uncuoğlu ve Cemal Karahan Konca birinci basamak sınavını geçerek ikinci basamak sınavına katılma hakkı kazanan 72 öğrenci içerisinde yer aldı.

Uluslararası Coğrafya Birliği tarafından 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında 40 ülkenin katılımı ile Çin Halk Cumhuriyeti - Hong Kong'da gerçekleştirilecek '16'ıncı Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek öğrencilerin belirleneceği yarı final sınavı 17 Şubat'ta İngilizce Multimedia ve Arazi sınavları olarak İstanbul'da gerçekleştirilecek.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, 16'ncı Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları birinci basamak sınavında Türkiye birinciliğini aynı puan ile paylaşan öğrencileri ile gurur duyduklarını söyledi. Asyalı, SANKO Okullarının 13 öğrencisinin yarı final sınavlarına katılma hakkı kazandığını belirterek, “Bölgemizi ve Gaziantep'i yarı final sınavında temsil edecek öğrencilerimizi ve danışman öğretmenleri Recep Kaya ile Hakan Güven'i kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.

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