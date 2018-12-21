SANKO Üniversitesi’nde bilimsel etkinlik

SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen bilimsel etkinlikler kapsamında ABD, Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Fakültesi Çobanoğlu Laboratuvarı kurucusu ve yöneticisi Dr. Murat Can Çobanoğlu, Algoritmik Terapötik Onkoloji / Yapay Zekâ İle Kanser İlaç Keşfi konusunda konferans verdi.Dr. Çobanoğlu, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen konferansta, yeni bir ilacın keşif maliyetinin her 9 yılda yaklaşık iki katına çıktığını söyledi.1950’lerden bugüne kadar süren bu artışın, günümüzde yeni bir ilacın maliyetinin 2 milyar doları geçmesine yol açtığını belirten Dr. Çobanoğlu, “Bu maliyetin temel sebebi, klinik denemelere giren ilaç adaylarının yaklaşık yüzde 90’ının başarısız olmasıdır. Onkoloji, sadece yüzde 5 olan başarı oranı ile ilaç keşfinin en zor olduğu alandır” dedi.Bu maliyetlerin doğal sonucu olarak, en son onaylanan kanser ilaçlarının bir yıllık maliyetinin yüz bin doların üzerinde olduğunu kaydeden Dr. Çobanoğlu, “Bu da haliyle hastaların yeni tedavilere erişimini oldukça güçleşmiştir” diye konuştu.

Çobanoğlu Laboratuvarı’nın amacının bu durumu değiştirmek olduğunu anımsatan Dr. Çobanoğlu, şöyle devam etti:

“Bize göre bu sorunun temelinde erken aşamalarda indirgemeci deney düzeneklerinin kullanılması yatmaktadır. Yüksek sayıda ilaç test edebilmek amacıyla kurulan basit düzenekler, klinikte elde edilen sonuçlarla çoğu zaman başarılı şekilde örtüşmemektedir.”

Dr. Çobanoğlu, bu amaçla yürüttüğü çalışmalarını şöyle özetledi:

“Kanser tiplerine özel hassasiyetlerin tanımlanması ve bu hassasiyetleri hedef alacak ilaç tahmini, kliniği iyi yansıtan ilaç deneyi düzenekleri geliştirilmesi, kanser dokusu ve normal doku gibi iki farklı örnekte regülatör çıkarımı yapabilmek için diferansiyel regülatör analizi yöntemi, tek hücreli RNA dizilemesi verisi için hücre sınıflandırma ve kümeleme yöntemi.”

Dr. Çobanoğlu, konuşmasında erken bir başarı hikayesi olarak, şu anda tedavisi olmayan deri kanserlerinde etki gösteren bir ilaç adayı keşfini de sundu.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda konuşmasının ardından Dr. Çobanoğlu, katılımcıların sorularını cevapladı.

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