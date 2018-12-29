SANKO Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fakılı: Sağlıklı beslenme, yılbaşı sofralarında da yerini almalı

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Funda Esin Fakılı, sağlıklı beslenmenin yılbaşı sofralarında da yerini alması gerektiğini söyledi.

Fakılı, yeni yıl denince akla yeni umutların, yeni heyecanların, yeni başlangıçların geldiğini belirterek, "Yeni bir yıla girerken yeni hedefler belirlenir, yeni kararlar alınır. Bunların en başta geleni ise sağlıklı bir yaşam temennileridir" dedi. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmenin şart olduğunu ve sağlıklı beslenmenin yılbaşı sofralarında da ihmal edilmemesi gerektiğini anlatan Fakılı, yeni yılda beklenen bolluk ve bereket için bir başlangıç olsun diye yılbaşı sofralarının çok çeşitli yiyecekler ile donatıldığını anımsattı. Diyet yapanlarda, 'Bir günden bir şey olmaz, bugün istediğimi yiyeyim, yarın dikkat etmeye başlarım düşüncesi' oluştuğuna vurgu yapan Fakılı, "Yılbaşı gecesi ağır yemeklerden oluşan bir menü yerine hafif yiyecekler ile oluşturulmuş bir menü tercih edersek, ertesi gün yaşayacağımız sıkıntıları hafifletmiş oluruz" diye konuştu.

YILBAŞI BESLENMESİ

Yılbaşı akşamı hazırlanan sofralarda aşırı yağlı yemekler ve kızartmalar yerine zeytinyağlıları ve salataları tercih etmek gerektiğine dikkat çeken Fakılı, ana yemek olarak fırında veya ızgarada pişmiş etlerin hazırlanabileceğinin altını çizdi.

Yılbaşı akşamı denilince akla ilk olarak hindi geldiğini kaydeden Fakılı, hindi etinin özelliklerini şöyle özetledi:

"Hindi eti yüksek protein içeriği, düşük yağ ve kolesterol oranı ile yeni yıl akşamının gözdesi olmaya adaydır, mineral deposudur. İçeriğinde bulunan çinko ile bağışıklık sistemini güçlendiren hindi eti aynı zamanda yaraların çabuk iyileşmesine de katkı sağlar. Hindi eti demir, fosfor, magnezyum, B grubu vitaminleri ve özellikle triptofandan oldukça zengindir. Triptofan mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretimi için kullanılan önemli bir amino asittir. Beslenmenizde çeşitlilik yaratmak ve bu faydalı özellikleri için yeni yıl akşamı dışında da sofranızda hindiye yer açın.

Yılbaşı akşamının vazgeçilmezlerinden birinin de kuru yemişler olduğunu hatırlatan Fakılı, şöyle devam etti.

"Kuruyemişler, içerdikleri bitkisel steroller sayesinde kötü huylu kolesterolü düşürürken, posa içerikleri nedeniyle kabızlığın engellenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Kuruyemişlerin her birini sağlık mucizesi olarak adlandırmak yanlış olmasa gerek. Dikkat etmemiz gereken nokta bedenimize fayda sağlayalım derken miktarı abartıp yağlanmamak. Bu özel akşamı kilo almadan atmak için kuruyemişleri avuç avuç değil, kararında tüketin."

Fakılı, yılbaşında tatlısız olmaz diyenler için ise şu önerilerde bulundu:

"Tatlısız olmaz diyenlerdenseniz yemeğin hemen üzerine değil, birkaç saat sonra ara öğün gibi, bir porsiyonu geçmeyecek şekilde yemeyi tercih edin. Aşırı kremalı ve şerbetli tatlılar yerine meyveli tatlılara, sütlü tatlılara ve meyveye ağırlık verin."

Bütün bu uyarılara rağmen akşam fazla yiyip, alkolün de dozunu kaçıranların ertesi gün vitamin ve minerallerden zengin taze sebze ve meyveleri tüketmelerini öneren Fakılı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aşırı yağlı yemeklerden kaçınınız. Haşlanmış patates, yağsız tost veya mideniz daha iyi ise sebze yemeği yiyebilirsiniz. Arada asitsiz, mideyi yormayacak meyveleri tercih ediniz. Rahatlamanıza yardımcı olacak bitki çaylarını da tercih edebilirsiniz. Bunların yanında hareket de önemli olduğu için 45-60 dakika arası yürüyüş yapabilirsiniz."

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