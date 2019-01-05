SANKO Üniversitesi öğrencilerinden 'bir başka yılbaşı' etkinliği

SANKO Üniversitesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü’nde tedavi gören çocuklara 'bir başka yılbaşı' etkinliği düzenledi.

SANKO Üniversitesi EMSA (European Medical Student Association - Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği) Kulübü tarafından, organizasyonu gerçekleştirilen bir başka yılbaşı etkinliği kapsamında, SANKO Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri öğrencileri, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Pediatri Bölümü’nde tedavi gören çocuklarla yeni yılın gelişini kutladılar.

Hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya gelen öğrenciler, onlarla dans edip, boyama yaptılar. Çeşitli armağanlar alan çocuklar, birbirinden farklı aktivitelerle yeni yıla daha mutlu girdiler.

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