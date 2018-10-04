Sanko Üniversitesi öğrencileri yurtdışında

GAZİANTEP, () - SANKO Üniversitesinin 20 öğrencisi 2017-2018 eğitim öğretim yılında Avrupa Birliği Programı olan Erasmus+ kapsamında Almanya, İrlanda, Malta, Polonya, İtalya, İngiltere, Hırvatistan, Litvanya ve Portekiz'de staj yaptı.

Bu programdan ayrı olarak Tıp Fakültesi'nden 3 öğrenci ise Alman Robotik Cerrahi Derneği ve Türk Alman Jinekoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kubilay Ertan ile beraber Kadın Hastalıkları ve Doğum stajlarını yapmak üzere Almanya'da Leverkusen Kliniği, Köln Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne gitti.

Prof. Dr. Kubilay Ertan, Mayıs 2017'de SANKO Üniversitesi'nin insana hizmet ve sosyal sorumluluk ilkelerini gözeterek uyguladığı programlardan biri olan SANKO Üniversitesi Onur Konuğu programı kapsamında konuk olarak Gaziantep'e gelmişti.

Prof. Ertan, İngiltere Imperial College ve Karayip Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naim Kadıoğlu ile birlikte 'Kadınlarda Kanser Tarama Testleri ve Robotik Cerrahi' konusunda akademisyenler, sağlık mensupları, öğrenciler ve bölge halkına konferans vermişti. Prof. Dr. Kubilay Ertan'ın görev yaptığı referans hastanede İtalya, Macaristan, İspanya, Almanya gibi farklı ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte bir ay çalışan SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri obstetrik, perinatoloji, meme klinikleri ve ameliyathanede bir asistan gibi çalışma, küçük cerrahi girişimleri tek başına uygulama şansı da yakaladılar.

Gittikleri ülkelerden daha sosyal, hedefe odaklı, yaptıkları iş konusunda daha fazla bilgiye sahip, özgüvenleri daha artmış bireyler olarak dönen SANKO Üniversitesi öğrencilerden gelen güzel ve umut veren geri bildirimlerin heyecanıyla bu yıl daha çok öğrencisini uluslararası etkinliklere yönlendirmeyi planlamaktadır.

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