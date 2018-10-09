Sanko Üniversitesi öğrencileri Bilim Şenliği'nde

SANKO Üniversitesi öğrenci kulüpleri Gaziantep’te düzenlenen Bilim Şenliği’ne katıldı.

Gaziantep Gezegen Evi’nde üç gün süren şenlikte Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıp Fakültesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği projeler öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Şenlik kapsamında, “Hemşireler her yerde yaşamınızı duyuyor” sloganı ile hareket edildi. Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri ve Kanserle Savaş Kulübü Prof. Dr. Arzu Tuna danışmanlığında ilk ve ortaöğretim öğrencilerine / eğitimcilerine kalbin ve solunumun durması halinde yaşam desteği maket üzerinde uygulamalarla anlattı.

Hemşirelik bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri ile Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri ve Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Betül Aktaş ile Öğretim Görevlisi Emine Baş yoğun ilgi gören stantta öğrencilere hijyenin önemine değinerek, uygulamalı eğitim verdi.

Fizyoyaşam Kulübü öğrencileri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri ile ve Öğretim Görevlisi İpek Katırcı Kırmacı tarafından erişkin bireylerde bel ağrısı risk analizi anketi uygulanarak, bel - boyun sağlığı hakkında genel bilgilendirme ve önerilerde bulunuldu. Çocuk ve erişkinlerin fiziksel aktivite düzeyi sorgulanarak, fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri, Yaşam Rehberim Kulübü ve Kulübün Akademik Danışmanı Araştırma Görevlisi Saadet Özen ile birlikte öğrenci ve eğitimcilere yaş, boy ve kilo bilgisine göre büyüme, gelişme ve obezite hakkında bilgiler verdi. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri tarafından kilo ölçümü gerçekleştirilerek, obezite ve yetersiz büyüme ve gelişme konularında bilinçlendirme yapılarak farkındalık sağlandı.

Tıp Fakültesi öğrencileri ile Sanko Tıp Öğrencileri Birliği (SANKOTÖB) Kulübü öğrencileri Kulübün Akademik Danışmanı Prof. Dr. Ayşen Bayram tarafından sosyal duyarlılık projeleri kapsamında toplumdaki bilinç seviyesini arttırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla ülkemizin kanayan yaralarından aile içi ve kadına şiddet, çocuk istismarı, zararlı madde kullanımı, kanserle mücadele konularında bilgiler verildi.

Ayrıca şenlikte, Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Süleyman Akıllı Serviks kanserine neden olan HPV virüsleri ve bu virüslerden korunmayı sağlayan HPV aşıları hakkında toplumumuzdaki farkındalık seviyesinin belirlenmesi konulu projenin sonuçlarını da içeren bir sunum yaptı.

Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mete Birışık ise Teknolojik İlerlemenin Çocuklar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi konulu projenin sunumunu gerçekleştirdi.

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