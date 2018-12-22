Sanko Üniversitesi'nde yeni program

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ilk mezunlarını 2017-2018 yılında vermesinin ardından Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı'nı başlatıyor.

Genel fizyoterapi alanında açılacak Tezli Yüksek Lisans Programı, 2018-2019 Bahar Döneminde öğrenci alımı ile başlayacak. Öğrenciler Ortopedik Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, Pediatrik Rehabilitasyon, Erkek ve Kadın Sağlığı ve Mesleki Rehabilitasyon uzmanlık alanlarına yönelik özel eğitimler alabilecek ve tez çalışmaları yapabilecekler.

Bu program, öğrencinin bağımsız araştırma yapmasının yanı sıra, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni çıkarımlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca Fizyoterapi ve Rehabilitasyon biliminin tüm kavram ve metotlarını kavrayabilmiş, gerçek hayat uygulamalarını yorumlama yetisine sahip olabilen, kendi çalışma alanında söz sahibi, ulusal ve uluslararası projelerde katkı sağlayabilen ve bilgi birikimini bilim dünyasına bildiri, makale, kitap gibi yayınlarla aktarabilen genç araştırmacılar ve öğretim üyeleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Program başvurularının 4-15 Şubat 2019'da yapılacağı bildirilirken, bahar dönemi derslerin 11 Mart'ta başlayacağı ve ayrıntılı bilgilerin, üniversitenin internet sayfasında yer aldığı kaydedildi.

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