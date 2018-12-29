SANKO Üniversitesi Hastanesi kadrosunu genişletiyor

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi uzman kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Topdağı, hasta kabulüne başladı. Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Topdağı, 1985 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 2004-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlandı. Mezuniyet sonrası pratisyen hekim olarak 6 ay süre ile Erzurum Oltu Devlet Hastanesi’nde görev yaptı.

2011-2012 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum ihtisasına başladı. Daha sonra yatay geçiş yaparak 2012-2016 yıllarında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kadın hastalıkları ve doğum ihtisasını tamamladı.

2016 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak mecburi hizmetini Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi’nde (Doğumevi) tamamladı. 2018 yılı Aralık ayı itibariyle SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda "Doktor Öğretim Üyesi" olarak göreve başladı. Aynı zamanda SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak hasta kabul etmeye başlayan Topdağı’nın bilimsel ilgi alanı riskli gebelikler (perinataloji), ayrıntılı fetal ultrasonografi, histereskopik girişimler, laparoskopik cerrahiler ve ürojinekolojidir.

Pek çok ulusal bilimsel kongre, kurs ve sempozyuma katılan, İngilizce bilen ve evli olan Dr. Öğretim Üyesi Topdağı, Türkiye Jinekoloji ve Obstetri Derneği üyesidir.

FOTOĞRAFLI