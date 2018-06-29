Sanko Üniversitesi Hastanesi, Gapshoes’ta stant açtı

GAZİANTEP,()-SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 27'inci GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı’nda stant açtı.

Açılışına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ali Yerlikaya ve Gaziantep Milletvekilleri başta olmak üzere çok sayıda yetkilinin katıldığı fuarda açılan stant, ziyaretçilerin ve katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Stantta, dileyen katılımcı ve ziyaretçilerin ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılıyor, hastanede verilen sağlık hizmetleri ile ilgili de bilgiler paylaşılıyor. Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) açılan fuar, yarın sona erecek.

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

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