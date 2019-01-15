Sanko tenis takımı ikinci oldu

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Genç Erkekler Tenis İl Şampiyonası'nda SANKO Okulları Genç Erkek Tenis Takımı il ikincisi oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tenis Kompleksinde düzenlenen şampiyonada SANKO Okullarının Emre Bayram, İlkem Aktaş, Alperen Kerestecioğlu, Başar Güzel ve Akif Ekici’den oluşan Genç Erkek Tenis Takımı ikincilik kupasını kucakladı. SANKO Okulları Fen-Teknoloji Lisesi ve Koleji Müdürü Uğur Topuz, Genç Erkek Tenis Takımı sporcularını ve Antrenörü Canan Pulat’ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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