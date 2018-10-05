Sanko şirketleri, fuarlara katıldı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi destekleriyle AKORT Fuarcılık tarafından düzenlenen; Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı (BUILDEAST) ile eş zamanlı olarak düzenlenen Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı (GAYRİMENKUL) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Açılış törenine; Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Gökhan Çeliktürk, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Başkanlık Özel Müşaviri, Odalar ve Borsalar Daire Başkanı Hasan Erbay, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Bilikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Erbil Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Muhammed Kanabi, bölge oda, borsa başkanları ile yurtdışından çok sayıda davetlinin katıldığı fuarda, SANKO Holding şirketlerinden Çimko Çimento ve Beton, MST İş Makinaları, Başak Traktör, Gaziantep YTONG ve ASCE tarafından açılan stantlar, ziyaretçilerin ilgi merkezi haline geldi.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Çimko Çimento ve Beton Genel Müdürü Cenker Mirzaoğlu ve diğer yetkililer, katılımcı ve ziyaretçilere Çimko Çimento ve Beton, MST İş Makinaları, Başak Traktör, Gaziantep YTONG ve ASCE ürünleri ve projelerine ilişkin bilgi aktardılar.

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