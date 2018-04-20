Sanko Park çiçek karnavalı kente renk katıyor

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te Sanko Park Alışveriş Merkezi, Çiçek Karnavalı ile şehre renk katıyor.

15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Sanko Park'a gelen ziyaretçiler, çiçeklerle donatılacak alışveriş merkezinde birbirinden renkli aktivitelere katılarak keyifli zaman geçirecek. Ziyaretçiler rengârenk fotoğraf çekim alanlarında anı ölümsüzleştirme şansı yakalıyor.

Çocuklar çiçekten taç yapım ve çiçek ekme atölyelerinde 15-30 Nisan 2018 tarihleri arasında baharın tadını çıkarıyor. AVM'ye gelen kadın misafirler çektikleri fotoğraflar için çerçeve yapım atölyesinde çiçekten fotoğraf çerçevesini kendileri tasarladı.

Sanko Park Alışveriş Merkezi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştireceği yarışma ve etkinlikler ile bambaşka bir eğlenceyi deneyimleme fırsatı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı çocuklar için çiçek inceleme atölyesinden, doğanın sesi korosuna, ekolojik film gösterimine kadar birbirinden renkli atölyeleri Sanko Park'ta halkla buluşturuyor. Ayrıca şehirde AVM ziyaretçileri belediye organizasyonu ile çiçek ekecek ve böylece Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi şehri çiçeklendirerek yaşattığı bahar coşkusuna vatandaşı ortak edecek.

Sanko Park ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi karnaval kapsamında yaptıkları ortak organizasyon ile fakülte öğrencilerini çiçek temalı sanat çalıştaylarıyla festivali sanatla taçlandırıyor. Fakülte organizasyonuyla 21-30 Nisan 2018 tarihleri arasında öğrenci ve ressamların yapacağı 2 resim çalıştayı, öğrenci kısa film yarışması, öğrenci moda tasarım çalıştayı, fotoğraf yarışması ve moda tasarım workshop ile Gaziantep'te bahar sanatla ölümsüzleştiriliyor. Öğrenci ve sanatçıların yaptığı eserler Sanko Park'ta sanatseverlerle buluşurken jüri değerlendirmesi ile dereceye giren eserler AVM tarafından ödüllendirilecek.

Çiçek Karnavalı kapsamında hafta sonları alışveriş yapan Sanko Park ziyaretçileri, çiçek tohumuyla alışverişini çiçeklendirecek. 100 TL alışveriş yapan ziyaretçiler çiçek tohumu kazanarak karnaval çiçeğini evinde de ekme şansı yakalıyor. Sanko Park Çiçek Karnavalı'nı, hem etkinliklerle, hem dekorlarıyla, hem sanatla, hem şehirle buluştururken alışveriş yapan müşterilerini çiçek tohumu hediyesiyle de güldürüyor.

Sanko Park sosyal medya hesapları üzerinde düzenleyeceği 'En Güzel Balkon' ve 'En İyi Çiçek Konsepti' yarışmalarla şehri çiçek tasarımlarıyla buluşturmayı hedefliyor. Tasarımlarını sosyal medya hesaplarında paylaşan ve dereceye girenleri ödüllendiren Sanko Park, şehirde Çiçek Karnavalını her yerde yaşatacak.

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