SANKO Okullarınden Türkiye başarısı

GAZİANTEP, () - TÜBİTAK 4007 Şanlıurfa Bilim Şenliği kapsamında, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Uluslararası Şanlıurfa STEAM Yarışması'nda SANKO Okulları öğrencisi Betül Günaydın’ın 'Yokuş Destek Sistemi' projesi, mansiyon kategorisinde Türkiye Birincisi oldu.

Türkiye Birinciliği ve mansiyon kategorisinde Türkiye Birinciliği olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada, 919 proje arasından, SANKO Okullarının iki projesi final yarışmasına katılma hakkı kazandı.

Danışman öğretmenleri Aslı Karagüzel ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde hazırladığı 'Yokuş Destek Sistemi' adlı projesiyle bisiklet sürmeyi kolaylaştırmayı sağlayan model tasarlayan SANKO Ortaokulu öğrencisi Betül Günaydın, “Mühendislik ve Robotik Kategorisi’nde mansiyon kategorisinde Türkiye Birincisi olmayı başardı. Günaydın, ödülünü Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Tural’dan aldı. Ayrıca SANKO Ortaokulu öğrencisi Tuna Tercan’ın danışman öğretmeni Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladığı 'Önlemimizi Alalım, Çocuklarımızı Koruyalım' adlı projesi, Mühendislik ve Robotik Kategorisi’nde ilk elli bir proje arasında yer alarak sergilenme hakkı kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, ülkemizin bilimin yolunda yürüyen gençlere ihtiyaç duyduğunu ve bu yolda ilerleyen SANKO Okulları öğrencileri ile gurur duyduğunu belirterek öğrencilerini ve danışman öğretmenlerini kutladı.

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