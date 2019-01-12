Sanko Okullarında, 'Yapay Zeka' söyleşisi

GAZİANTEP, () - SANKO Okulları’nda 'Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zekâ' konulu sunum yapan Microsoft Türkiye Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO) Onur Koç, inanın zihinsel üretkenliği ve hayal gücünün çok önemli olduğunu belirterek, “Veliler ve öğretmenlerin en önemli görevi, bu hayalleri sulamak olmalı" dedi.

Koç, Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonunda, öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticilerinin katıldığı etkinlikte, temelleri yıllar önce atılan eğitim sisteminin artık çok eskidiğini söyledi. 'Amaç sadece bilgileri ezberlemeyi değil; deneyimlemeyi, düşünmeyi, kendi fikirlerini oluşturmayı öğrencilere öğretebilmek olmalı' diyen Koç, şöyle devam etti:

"İnsanoğlu olarak bizler bir seçim yapmak zorunda kalacağız ve bu seçimleri yaparken daha güzel bir dünya oluşturma sorumluluğunun bilincinde olmalıyız. Teknoloji kullanımını geliştirelim ama bunun yanında fiziksel dünyamızı da geliştirelim. Bir çocuğun tam olması, fiziksel dünyasının çok iyi gelişmesine bağlıdır."

Kariyer gelişim basamaklarını öğrencilerle paylaşan Koç, öğrencilerin yapay zekâ ile ilgili sorularını da yanıtladı. Söyleşinin sonunda SANKO Okulları öğrencilerinin el emekleri ile yaptıkları bakır tabak, lokum ve melengiç kahvesinden oluşan hediye takdim edildi.

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