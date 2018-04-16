Sanko Okullarında 'Dijital Ebeveynlik' etkinliği

GAZİANTEP, () - SANKO Okulları'nda düzenlenen 'Rehberlik Gündemi’ etkinliği kapsamında, 'Dijital Ebeveynlik' konusunda paylaşımda bulunuldu.

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler, Gaziantep'in devlet ve özel okullarından rehber öğretmenler, üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde okuyan öğrenciler katıldı.

Çocukları her geçen gün daha çok tehdit eden dijital tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu doğrultuda gerekli önlemleri almak amacıyla SANKO Okullarının düzenlediği programda Prof. Dr. Sinan Canan 'Dijital Dünya ve İnsan Beyni', Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak 'Siber Zorbalık', Prof. Dr. Zeynep Hamamcı 'Çocuklarda Teknoloji Kullanımı', Doç. Dr. Cem Gökçen 'Sosyal Medya Bağımlılığı ile Başetmek' ve Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Özkamalı 'Dünya Parmaklarının Ucundayken Sabreden Çocuklar Yetiştirmek' başlıklarında önemli paylaşım yaptı.

Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisinin her yönüyle irdelendiği 'Rehberlik Gündemi'nde çocuklarını teknolojinin zararlarından korumaya çalışan ebeveynler için uzmanlar tarafından önerilerde bulunuldu, katılımcıların soruları yanıtlandı.

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