SANKO Okulları münazara takımı ikinci tura geçti

ARGÜMAn Fabrikası'nın düzenlediği '5. Türkiye Münazara Şampiyonası'nda SANKO Okulları Münazara Takımı, 5 karşılaşmanın 4’ünü 3 tam jüri puanıyla kazanarak ikinci tura yükseldi.

İstanbul İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenen “5. Türkiye Münazara Şampiyonası”nda birinci turunda, SANKO Okulları, Robert Koleji, Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, İtalyan Lisesi ve Fenerbahçe Kolejinin de aralarında bulunduğu Türkiye genelinden toplam 58 takım yarıştı.

Ulaş Dabancı, Gülay Kaya, Ayça Tezkerecioğlu, Doğa Örsyürek ve Zeynep Fesli’den oluşan Sanko Okulları Münazara Takımı, birinci tur elemelerinde “Hükümet, gelişmekte olan bir ülke olarak e-ticaretin yaygınlaşıyor olmasından memnundur” konusunu, muhalefet olarak, “Hükümet, birlik üyesi devletlerin ulusal hukukuna üstün gelen AB hukukunun yaygınlığı ve kapsamından pişmandır” konusunu, hükümet olarak, “Hükümet savunur ki, iş davalarında zorunlu arabuluculuk sistemi kaldırılmalıdır” konusunu, hükümet olarak, “Hükümet, radikal dürüstlüğü destekler” konusunu, hükümet olarak, “Hükümet, bir İngiliz vatandaşı olarak halkın oyu platformunu destekler” konusunu muhalefet olarak savundu.

SANKO Liseleri Müdürü Uğur Topuz, Münazara Kulübü öğrencileriyle gurur duyduğunu söyleyerek, 9-10 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek 2. tur karşılaşmasında başarılar diledi.

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