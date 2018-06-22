Sanko Okulları başarıya doymuyor ​

SANKO Okulları Halk Oyunları Grubu, Ukrayna’da düzenlenen “Bugaz Aqua Fest” festivalinde birinci oldu. SANKO öğrencileri ayrıca Jüri Özel Ödülüne değer görüldü.

Halk Oyunları Öğretmeni Ayça Anlar, 6 gün süren ve 25 dans grubunun katıldığı festivalde, Abdurrahman Sözmen, Azra Algan, Damla Özkaya, Defne Çalışkantürk, Deniz Körcük, Deren Derici, Elif Aykaç, Emine Sultan Konca, Eren Adıyaman, Ezgi Öztoprak, Gökçe Bilge, Kaan Güllüoğlu, Melisa Sayın, Mert Özçift, Mina Ölçer, Naz Apa, Nuray Nehir Sürmelioğlu, Tuana Ölçer ve Yağmur Cennet’ten oluşan SANKO Okulları Okulları Halk Oyunları Grubu’nun birincilik kupasını kucakladığını söyledi. Anlar, birincilik ödülünün yanı sıra, sergiledikleri muhteşem performans ve kostümleri ile jüriyi hayran bırakan SANKO Okulları Halk Oyunları Grubu’na Jüri Özel Ödülü verildiğini kaydetti.

SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, Gaziantep’i ve Türkiye’yi başarıyla temsil eden öğrencileri ile gurur duyduklarını belirterek, Anlar ve öğrencileri kutladı.

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