SANKO Hastanesi kadrosuna yeni isimler ekliyor

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi uzman kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ziya Şahin hasta kabulüne başladı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ziya Şahin 1982 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladı. Derece ile girdiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde devlet hizmeti yükümlülüğü görevine başladı.

2008-2013 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2013-2018 yılları arasında Adana Seyhan Devlet Hastanesi ve Çukurova Devlet Hastanesi’nde İç Hastalıkları Kliniği idari sorumluluğu görevini yürüttü.

Geniş bir yelpazesi olan İç Hastalıkları Kliniği’nde özellikle anemiler, diyabet, sindirim sistemi rahatsızlıkları, lipid metabolizması bozuklukları ve uzmanlık tez konusu olan tiroid hastalıkları ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanlarda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makale ve ulusal- uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan birçok bildirisi bulunan Dr. Öğretim Üyesi Şahin diyabetle ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde görev almıştır.

Aralık 2018’de SANKO Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan Şahin aynı tarihte SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde hasta kabul etmeye başladı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Öğretim Üyesi Şahin iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ile Gaziantep Tabipler Odasına üyelikleri bulunmaktadır.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ziya Şahin’in yanı sıra, Uzm. Dr. Lütfi Baran ve Uzm. Dr. Dilek Sarsu da hasta kabul etmektedir.

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