SANJET ısıtma sezonunu açtı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,() - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal ısıtma sistemlerinin (SANJET) ısıtma sezonuna başladı.

Sandıklı'da SANJET AŞ'nin evlere sıcak su vermeye başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen törene Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Yunus Emre Mahalle Muhtarı Ali Sönmez, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan dua sonrası mahallenin girişindeki temsili vana açılarak konutlara sıcak verilmeye başlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, “İki yıl önce söz verdiğimiz ve 15 milyonluk bir yatırımla Sanjet'i kazandırdığımız Yunus Emre Mahallesi sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 450 abone hizmet alacak. 2 yıldır zam yapmıyoruz. Bu sezon da zam yapılmayacak. Geçen yılki fiyatlar geçerli olacak" dedi.

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