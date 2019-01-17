Sani Konukoğlu, anıldı

GAZİANTEP, () - SANKO Holding ve Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 25'inci yılında Gaziantep Asri Mezarlık'taki kabri başında anıldı.

Anma programına; SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih, Sami, Hakan ve Cengiz Konukoğlu ile Gaziantep Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Tuğlu, Konukoğlu ailesi, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu, sanayiciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, SANKO çalışanları ve emeklileri katıldı.

Okunan duaların ardından, Sani Konukoğlu'nun mezarına karanfiller bırakıldı. Aile adına konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, programa katılanlara teşekkür etti.

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