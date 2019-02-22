Sandıklı'da Turizm Master Planı toplantısı yapıldı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,() - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Turizm Master Planı toplantısı yapıldı.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır, Şehir ve Bölge Plancısı Ulvi Ulubaş, kurum ve kuruluş yetkilileri ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, 'Afyonkarahisar İli Turizm Master ve Eylem Planı' çalışmaları değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Eflatun Can Tortop, "İlimizin turistik özellikleri ile ön plana çıkan en büyük ve şirin ilçesi Sandıklı ilçemizin turizm master ve eylem planında gerekli yeri alması ve ilgiyi görmesini bekliyoruz. Turizm master planı ilçemizin sahip olduğu doğal kaynakları ile birlikte kültürel ve tarihi zenginliklerin daha iyi tanıtılmasına da katkı sağlayacaktır. Bu master planda yer alacak; kültür ve tarih turizmi ile termal turizmi, doğa turizmi ilçemizin en avantajlı ve önde olduğu alanların başında gelmektedir. Sandıklı'da bundan önceki yıllarda kaymakamlığımız ve belediyemizin öncülüğünde yapılan sempozyumlarda da turizm konusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır" dedi.

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