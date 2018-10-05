Sandıklı'da trafik uygulaması

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,() - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde trafik uygulaması yapıldı.

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece ilçede trafik uygulaması yaptı. İstasyon Caddesi'nde otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ehliyet, ruhsat ve kask kontrolü ve alkol muayenesi yapıldı. Eksikleri olan sürücüler hakkında cezai işlem yapıldı. Sürücüler trafik kurallarına uymamaları ve eksik evrak bulundurmamaları konusunda uyarıldı.

Emniyet yetkilileri bu uygulamaların farklı bölgelerde süreceğini söyledi..

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