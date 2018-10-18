Sandıklı'da temizlik işçileri aşılandı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde temizlik işçileri sağlık kontrolünden geçirilip, tetanos ve hepatit aşısı yapıldı.Sandıklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan personele, sağlık kontrolünden geçirilerek, karşılaşabileceği hastalık risklerini en aza indirmek, yaralanmayla bulaşabilecek bakteri ve virüslerden korunmalarını sağlamak amacıyla tetanos ve hepatit aşıları yapıldı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde yapılan sağlık kontrolü ve aşılama çalışması İlçe Halk Sağlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Özkan, "Yılda 4 doz olarak yapılan aşılarımızın sonuncu dozunu yaptırarak personellerimizin sağlıklı şekilde görevlerini yapmalarını sağlamak amacındayız. Tetanos bakterisi genellikle yaralanmalarda ve kesiklerde oluşabilecek hastalıkların başında gelmektedir. Tetanos bakterisinden korunmak için tekrarlanması gerekmektedir. Personellerimizin sağlığı her şeyden önce gelmektedir" dedi.

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