Sandıklı'da şeker pancar üretimi toplantısı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı Ziraat Odası'nda muhtar, oda delegeleri ve üreticilere şeker pancarı üretimiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sandıklı Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıya Doğuş Afyon Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Ünlü, Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Sandıklı ve Kızılören muhtar, oda delegeleri ve şeker pancarı üreticileri katıldı. Toplantıda kota cezalarının bu yıl uygulanmayacağını ve pancar bedellerinin 20 Mart'ta ödeneceğini söyleyen Mehmet Ünlü, pancar üretimi hakkında bilgi vererek soruları yanıtladı ve taleplerini dinledi.

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Üreticimizin lehine olacak çalışmaları gücümüz yettiği ölçüde yapmaya çalışacağız. Bugün bu çalışmamız da bunlardan biri. Doğuş Şeker Pancarı yetkililerini Sandıklı ve Kızılören muhtar, oda delege ve şeker pancarı üreticilerimizle buluşturarak gelecek yıllarda şeker pancarı ekimi ve mağduriyetlerin giderilmesi noktasında fikir alışverişi yaptık. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Bu tip toplantı ve çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek" dedi.

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