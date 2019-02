Sandıklı'da seçim güvenliği toplantısı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri öncesi Seçim Güvenliği toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlık etti. Toplantıya Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner ve daire amirleri katıldı. Toplantıda Kaymakam Eflatun Can Tortop, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası yapılması ve dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, "Başta mülki amirlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa büyük bir titizlikle yerine getirmesi gerekiyor. Seçimlerde en önemli hadise vatandaşların iradesini sandığa yansımasını temin etmektir. Vatandaşlarımız oy vermeye gelirken, oy verirken ve oy verdikten sonra ayrılırken hiçbir zorlukla karşılaşmamalı. Hiçbir engelleyici unsur önlerine çıkmamalı. Bu manada oy kullanma mekanlarının erişilebilir olması, özellikle yaşlılar, engelliler gibi fiziksel zorluk çeken kesimlerin de kolay erişimine dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

