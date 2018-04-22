Sandıklı'da köylüler yağmur duasına çıktı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Susuz köyünde vatandaş yağmur duasına çıktı.

Sandıklı'ya bağlı Susuz köyünde bugün öğle namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Köyün yakınındaki Dikmen Dede mezarının yanındaki alanda yapılan etkinliğe çevre köylerden ve ilçe merkezinden de katılanlar oldu. Köy imamı Murat Özer ve Muhtar Kamil Çetin önderliğinde iki rekat namaz kılan köylüler yağmur yağması ve ekinlerinin bereketli olması için dua etti.

Köy imamı Murat Özer, "Bu yıl da bütün cemaatle birlikte yağmur duasını yapmış bulunmaktayız. Muhtarımızdan Allah razı olsun bu duayı yıllardır yaptığını söyledi. Peygamberimizin sünnetidir. Böyle sıkıntılı zamanlarda el açıp Allah'a yalvarmalı ve dua etmeliyiz. Bu duayı bütün köylerimizin yapmasını, yerine getirmesini canı gönülden istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI