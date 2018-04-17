Sandıklı'da bordürler boyanıyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çevre yolunda trafik güvenliği için bordürlerin boyanmasına başlandı.

Karayolları ekipleri tarafından Sandıklı'dan geçen çevre yolunda yer alan kavşaklarda zamanla yıpranan ve boyaları silinen bordürlere yönelik çalışma başlatıldı. Ofis, İstasyon, Dinar ve Kaplıca caddelerindeki bordürler boyanıyor. Daha önce kırmızı beyaz olan bordürler bu kez sarı ve beyaz renklerle boyanıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

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