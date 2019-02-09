Sandıklı'da Ak Parti seçim bürosu açıldı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Ak Parti seçim bürosunun açılışı yapıldı.

Ece Mahallesi Konak Caddesi'nde yapılan açılış programına Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Sandıklı Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Çöl, Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik, Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarıyla partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dua ve konuşmalar sonrası kurdele kesilerek seçim bürosu açılışı yapıldı.

Sandıklı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Çöl, "Bugün itibariyle milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanımız ile bizlere gönül veren gönüldaşlarımız ile beraber seçim büromuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir katılım var. Halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah çıktığımız bu yolda bizleri muvaffak eylesin inşallah. Bizleri yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı utandırmasın" dedi.

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