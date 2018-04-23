Sandıklı'da 23 Nisan coşkusu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan kutlamam programı İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman'ın Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra öğrenciler sembolik olarak makamlara oturdu. Ardından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlama programına geçildi. Buradaki kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirler okundu. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

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