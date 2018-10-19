Sandıklı Belediyesi Afyonkarahisar'a minibüs seferi başlatıyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,() - SANDIKLI Belediyesi, Sandıklı- Afyonkarahisar arasında minibüs seferi başlatacak.

Sandıklı Belediyesi, 22 Ekim Pazartesi gününden itibaren Sandıklı- Afayonkarahisar arasında minibüs seferleri başlatacak. Günlük 8 aracın sefer yapacağı hatta, minibüslerin hareket yeri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olarak belirlendi. Seferler, Afyonkarahisar Özdilek Kavşağı, Mavi Hastane, Kırmızı Hastane, Maliye Kavşağı, Park Afyon, Fuar Hastanesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve otogar güzergahından ring şeklinde bekleme olmaksınız yapılacak.

Afyonkarahisar'a toplu taşımacılık yapan Sandıklı Birlik ise yine aynı şekilde seferlerine devam edecek.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Minibüs Birliği Başkanı Erdal Arık, Sandıklı Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Oğuz ve belediye birim amirleriyle yaptığı değerlendirme toplantısında, taşımada enflasyon ile mücadele için ücretlerde yüzde 10 indirim yapıldığını kaydetti.

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