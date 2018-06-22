Sandıklara Sahip Çıkın



ADANA, () - CHP Adana Milletvekili Adayı Ayhan Barut, 24 Haziran'da herkesi ülkenin geleceği için oy kullanıp sandıklara sahip çıkmaya, 16 yıllık AKP iktidarına yol vermeye çağırdı.

24 Haziran pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oldukça yüksek bir tempoyla çalışma yürüten Ayhan Barut, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı seçilmesi ve CHP'nin de parlamentoda çok güçlü bir çoğunluk elde etmesi için herkesten destek istedi. Türkiye'nin tarihi ve çok önemli bir seçim yapacağını bildiren Barut, "Bereketli toprakların, heybetli Torosların yiğit insanlarına bu süreçte çok önemli bir görev düşüyor. Ya memleketimizi tek bir adamın insafına bırakacağız ya da çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğine hep birlikte sahip çıkıp, 'Artık tamam, 16 yıllık bu karanlık düzen bitsin' diyeceğiz. Oy verin, bu iktidara artık yol verin" dedi. Karşıyaka'daki meslektaşları olan zirai ilaç bayileri ve komşuları olan esnafları ziyaret eden Ayhan Barut, Vakıflar Sarayı'na da giderek esnaftan destek istedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'ni de ziyaret eden Ayhan Barut, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Muzaffer Deveci, Yurt Mahallesi Muhtarı Arif Çetin ve Yeşiloba Mahallesi Muhtarı Ata Ürün ile de bir araya geldi. Barut, muhtarların yetkilerini arttıracaklarını, özlük haklarını iyileştireceklerini vurguladı. DASEV Darendeliler Vakfı'na geçen Ayhan Barut, sonrasında ise Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleriyle bir araya geldi. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) binasında kamu müteahhitlerine seslenen Ayhan Barut, beton, demir ve çelik gibi inşaat girdi maliyetlerini azaltacaklarını, Müteahhitlik Yasası'nın çıkarılması için çaba göstereceklerini ifade etti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleriyle de bir araya gelen Barut, 24 Haziran'da destek talep etti.



'TÜRKİYE TARİHİ BİR KARAR VERECEK'

Türkiye'nin tarihi bir seçim yapacağını anımsatan Barut, "Güzelim ülkemiz maalesef tek adam rejiminin tehdidi altındadır. Tek adam rejimi, kuvvetler ayrılığı ilkesini hiçe sayarak demokrasimizi işlemez hale getirmektedir. Olağanüstü hal rejimi, hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını yok ediyor. Bir parti devleti anlayışıyla yönetilen ülkemiz yurttaşlarımız, baskı ve eziyet düzeni altında mağdur edilmektedir. Çatışmacı ve ayrıştırıcı dil, halkımızın huzur ve güvenini ortadan kaldırmaktadır. Özgür basının, üniversitelerin ve sivil toplumun sesi kesilmektedir. Muhalifler hapse atılmakta, toplumun diğer kesimlerine karşı sindirme politikası izlenmektedir. Neredeyse tüm kurumlar, kayyumlar ve vasıfsız danışmanlar tarafından yönetiliyor. İktidar sahipleri doğal kaynaklarımızı ve kamu olanaklarını adaletsizce yandaşlarına dağıtmakta, pervasız yolsuzluklarla ülkemizin üretken sektörlerini iflasa sürüklemektedir"diye konuştu.



OY VERİN

Türkiye'de çalışan, değer yaratan, emek verenlerin yüzünün gülmediğini dile getiren Barut, şöyle konuştu:

"Türkiye, üretimde ve bölüşümde uygar dünyanın gerisinde kalıyor. Milyonlarca işçimiz düşük asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılıyor. Esnafımız, vergi ve kredi borçlarını ödeyemiyor. Çiftçilerimiz, yüksek girdi maliyetlerini karşılayamıyor. Orman köylülerimiz, sosyal güvenliğe ve emeklilik haklarına sahip olmaksızın çalışıyor. Emeklilerimiz, emekli maaşıyla geçinemiyor. Öğretmenlerimiz, düşük maaşa ve kabul edilemez çalışma koşullarına mahkum ediliyor. Memurlar, liyakate göre yükseltilmiyor. KOBİ'ler borç ve vergi yükü altında eziliyor. Sanayiciler, döviz kurları nedeniyle mağdur ediliyor. Tek adam rejimi, sömürünün, hukuksuzluğun ve liyakatsizliğin en temel nedeni haline geliyor. Türkiye, 24 Haziran'da çok önemli bir karar verecek. Aziz milletimiz, kaderini tek bir kişiye, tek bir aileye, tek bir zümreye, tek bir parti devletine teslim etmeyecek kadar, basiret, cesaret ve adalet duygusuna sahiptir. 24 Haziran bu iktidarın gitme vaktidir. Yeter ki oy verin, sandıklara sahip çıkın. Oy verin, bunlara artık yol verin."

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, 14:00