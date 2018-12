ESKİŞEHİR'de AutoShow26 Otomobil Sporları Kulübü etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Kulüp üyeleri yeni yıl öncesinde sanayide çiğköfte partisi düzenledi.

AutoShow26 Kulübü üyeleri birbirinden farklı etkinlikler yaparak, adından söz ettirmeye devam ediyor. AutoShow26 Kulübü son olarak sanayide Çiğköfte Partisi düzenledi. Sanayi içerisinde bir dükkanda toplanan AutoShow26 Otomobil Sporları Kulübü üyeleri yoğun bir katılım ile keyifli bir akşam geçirdiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan AutoShow26 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Hasan Akbaş şunları söyledi:

"Biz AutoShow26 olarak her zaman farklı etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz aylarda yine burada sanayide bir parti düzenlemiştik. Şimdi ise Yeni yıl öncesi üyelerimizle bir araya gelmek istedik. Her zaman söylediğim bir sözü tekrar söylemek istiyorum. Bizim için araçların kalitesi değil, insanların kalitesi her şeyden önemli. Bu organizasyonda emeği geçen Gençlik Kollarımıza, Kadın Kollarımıza, Afyon, Bilecik ve Kütahya temsilcilerimize teşekkür etmek istiyorum. AutoShow26 olarak 2018 yılında büyük etkinlikler gerçekleştirdik. 2019 yılında ise yaptığımız etkinliklerin daha büyüklerini yapmayı hedefliyoruz."

