Sanayicinin yüzünü güldürecek 'Özel Endüstri Bölgesi' İzmir'de

İZMİR'in Aliağa ilçesinde açılışı yapılan STAR Rafineri'nin, Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edilmesi, iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı. Özel endüstri bölgelerine verilen ek teşviklerle İzmir'deki yatırımcı sayısının artabileceğini belirten sanayiciler, Ege Bölgesi'nde de yüksek katma değerli üretimin ağırlık kazanacağını, yeni özel endüstri bölgeleri kurulabileceğini ifade etti.

Aliağa'da, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından kurulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dün (cuma) katıldığı törenle açılan 'STAR Rafineri', Cumhurbaşkanı'nın kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, İzmir'deki iş dünyasında heyecan yarattı.

Özel endüstri bölgesi projesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, eski Sanayi Bakanı Faruk Özlü'nün konuyla ilgili çalışmalarını hatırlatarak, "Hükümetin Türkiye'de 7 tane endüstri bölgesi ilan edilmesiyle ilgili çalışmaları vardı. 7 bölgeden biri İzmir'de kurulacaktı. Cumhurbaşkanı kararı ile ilk özel endüstri bölgesinin İzmir'de ilan edilmesi son derece önemli. Özellikle Aliağa bölgesinde petrokimya rafineri tesisleri ve demir çelik sektörü firmaları önemli bir yoğunluk oluşturuyor. Aliağa ve Bergama'da yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yapılan yatırımlar bu bölgenin kalkınmasına ekonomik katkı sağlayacak. Özel endüstri bölgelerinin yatırımcılara sağlayacağı faydaları da zamanla daha iyi anlayacağız" diye konuştu.

"YENİ YATIRIMLARI TETİKLEYECEK"

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, Ege Bölgesi'nin cari açığın azaltılmasıyla ilgili çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. İzmir'in petrokimya ve limanların birlikte konumlandığı bir şehir olduğunu belirten Sivri, "Cari açığın azaltılmasında ve katma değerli üretimin ağırlık kazanmasında bu yatırımın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk özel endüstri bölgesi İzmir'in de daha fazla gelişme potansiyeline destek olacak. Kümelenme yapısıyla, yan sanayide buradan elde edilecek çıktıları kendisine girdi olarak alıp başka üretimlerde bulunacak firmaların sayısı hızla artabilir. Dolayısıyla üst düzey katma değer üretilebilecek yeni yatırımlar tetiklenmiş olacak" diye konuştu. Sivri, İzmir'de ilk olarak özel bölge ilan edilmesinin Ege Bölgesi'nde buna benzer, ileri teknoloji alanındaki bölge sayısını da arttırabileceğini ifade etti.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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