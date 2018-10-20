Sanayicinin yüzünü güldürecek 'Özel Endüstri Bölgesi' İzmir'de (2)

ÖZGENER'DEN ENDÜSTRİ BÖLGESİ DEĞERLENDİRMESİ

Star Rafineri'nin 20 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazate'de yayımlanan karar ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bu sayede SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin 2 milyar doları bulması beklenen yatırımının bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebileceğini söyledi. Star Rafineri'nin üreteceği dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petrokok ürünlerinin, dış ticaret açığını yıllık yaklaşık 1.5 milyar dolar azaltacağını anlatan Özgener şöyle konuştu:

"Petrokimya yatırımlarını yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesinin finansmanı açısından son derece önemsiyoruz. İzmir bu konuda zaten yıllardır iddialıydı. Bu son yatırım ile bu iddiası, Türkiye'nin zirvesine oturdu. Dünyanın da petrokimya alanında sayılı yatırımlarından biri olacaktır. Star Rafineri yatırımı, son 30 yılda gerçekleşen en önemli özel sektör yatırımlarından birisi. Aynı zamanda bu rafineri, Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Yanıbaşında TÜPRAŞ, Türkiye'nin en büyük demir çelik tesisleri ve Çandarlı Limanı var. İzmir'in kuzeyi bu sayede bir üretim üssü haline geliyor. Ancak bu dev yatırımla birlikte İzmir-Çandarlı Otoyolunun, Aliağa sanayisine yönelik bağlantı yollarının ve Çandarlı Limanı'nın da bitirilmesine şiddetli ihtiyaç var. Bunlar tamamlandığı zaman İzmir kuzeyi ve güneyi ile sanayi, turizm, tarım ve hizmetler sektörü olmak üzere çoğu konuda dünya standartlarında üretime devam edecektir."

İZMİR, ()