Sanayicinin 'bütüncül paket desteği' heyecanı 

MERSİN, () - MERSİN-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 kolda düzenlenecek bütüncül destek paketinin iş dünyasını heyecanlandırdığını söyledi.

Hükümetçe atılan adımları değerlendiren Tekli, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın 2019'un ilk gününde verdiği müjde yatırımcılarımızı heyecanlandırdı. 5.6 milyar TL'lik destek, sanayici ve yatırımcı arkadaşlarımızın önünün açılması ve üretim kapasitelerini artırma yönünde önemli bir atılımdır. Üretim odaklı çalışmalarımızla devletimizin bizlere sağladığı bu imkanları boşa çıkarmadan, yeni üretim alanları ve istihdam alanlarını Mersinimize kazandıracağız" dedi.

Tekli, Bakan Varank başta olmak üzere düzenlemelerde emeği geçenlere teşekkür etti.



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