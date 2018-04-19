Sanayiciler erken seçimi değerlendirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'e alınması iş dünyasını da etkiledi. İzmir'deki sanayiciler sürecin ekonomiyi olumlu yönde etkilemesini diledi.

Türkiye'deki en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan erken seçim kararıyla ilgili İzmir'deki iş dünyası da değerlendirmelerde bulundu. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, erken seçimin bir süredir konuşulduğunu belirterek, "Bir an önce yapılıp bitmesinin ülke açısından hayırlı olacağını düşünüyorum. 24 Haziran'a kısa bir zaman var. Her seçim döneminde seçimlerin ekonomiye etkisi konuşulur. Bugün olmasa 1 yıl sonra olacaktı. Ekonomiye yansımasını zaman gösterecek. Buna bakmadan süreci atlatıp herkesin yoluna bakması gerekir. Dünyada yarışabilecek olan o güçlü yapımızı ön plana çıkartan bir ülke konumuna gelmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

"İŞ DÜNYASI BELİRSİZLİĞİ SEVMEZ"

Türkiye'nin önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini söyleyen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de belirsizliğin iş dünyası açısından olumsuz etkilere yol açtığını dile getirdi. Kestelli şöyle konuştu:

"2016 yılında yapılan referandum ile Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesine karar verilmiş ve bu değişimin 2019 yılına kadar tamamlanarak seçimlere gidilmesi öngörülmüştür. Ancak gelinen noktada iktidar karşı karşıya kalınan olağanüstü gelişmelerin daha iyi yönetilebilmesi için siyasi bir karar vermek durumunda kalmıştır. Belirsizlik, iş dünyasının en sevmediği kelimelerden biridir. Dolayısıyla ülkenin yönetim sistemine dair belirsizliğin iki ay gibi bir süre içinde ortadan kalkacak olması, bu kararı rasyonel kılmaktadır. Dileğimiz, seçim biter bitmez ülke gündeminin ekonomiye, üretime ve reformlara dönmesidir. Milletimize hayırlı olsun."

"DIŞ TİCARETİ RAHATLATACAK"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ise erken seçimin tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi. Kızılgüneşler, "Karar hayırlı olsun. Malumun ilanı olarak bakıyorum. Sürekli konuşulması piyasaları rahatsız ediyordu. Zamanlama hükümetin takdiridir. Bu kararın özellikle dış ticareti rahatlatacağını düşünüyorum. 2 aylık bir süre var. Daha sonra tek konunun ekonomi olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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