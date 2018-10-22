Sanayiciden enerji maliyetlerinde indirim talebi

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, üretimdeki en büyük gider kalemlerinden birinin enerji olduğunu söyleyerek enflasyonla gerçek mücadelenin üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesiyle mümkün olduğunu söyledi.

EBSO ekim ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkan Vekili Hakkı Attaroğlu başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ülke ve dünyadaki ekonomik gelişmeler üzerine gelişmeleri aktardı. İstanbul'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TOBB) Ortak Yönetim Kurulları toplantısına katıldıklarını anlatan Başkan Yorgancılar, TOBB tarafından Enflasyonla Mücadele Kampanyası kapsamındaki ürünlerin belirlendiğini söyleyerek bilgileri üyelerle paylaştıklarını dile getirdi. 365 oda ve borsa ile üretim gerçekleştiren üyelerin İndirim Kampanyası'na katkıda bulunmaları için TOBB tarafından bir çağrıda bulunulduğunu anlatan Yorgancılar, "Enflasyon sepetinin içinde yer alan ürünlere yönelik 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapacak üyelere şimdiden teşekkürlerimizi sunuyorum. Sanayi elektriği ve doğalgaz için bizim de indirim talebimizi tekrarlamak isterim" diye konuştu. Mecliste yılbaşından sonra enerjiye Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında ayrıca yüzde 35 zam yapılacağının konuşulması üzerine bir değerlendirme yapan Yorgancılar, "Sanayicinin giderleri artacak, maliyetler enflasyona etki edecek. Bunların çözülmesi lazım. Çünkü bizim üretimdeki en büyük gider kalemlerinden biri enerjidir. Yılbaşından bu yana yani 10 ayda elektrik yüzde 69, doğalgaz yüzde 92 zamlandı. Yüzde 10 fiyat indirimi geçici bir tedbirdir. Enflasyonla gerçek mücadele üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesiyle olur" dedi. Geçmişte meclis üyelerine 'ihracatınız yoksa dövizle iş yapmayın' uyarısı yaptığını hatırlatan Yorgancılar, "Bugün de diyorum; 2019 ile ilgili tedbirinizi alın. Bankalar kredi kullandırmaz ise parayı nasıl bulacağım diye düşüneceksiniz" diye konuştu.

"FİNANSMAN İMKANLARI ZORLAŞIYOR"

OECD ve IMF'nin büyüme tahminlerini revize ederek 2019 yılı için Türkiye'de büyümenin 0.5'e kadar düşeceğini belirttiğini ifade eden Yorgancılar yeni ekonomik programda 2019 yılı için büyüme tahminlerinin yüzde 2.3 olarak öngörüldüğünü belirtti. Yüzde 5'lerden, sıfıra ve hatta negatife düşmenin dengeleri bozacağına dikkat çeken Yorgancılar, yatırımcıları en çok zorlayan konuların kurdaki oynaklık, borç çevirme sorunu ve likidite sıkıntısı olduğunu dile getirdi. Sanayicileri en korkutan konuların ise borç çevirme sorununun artması, talebin durması ve batıkların artması olarak anlatan Başkan Yorgancılar, "İçinde bulunduğumuz süreçte kabul etmeliyiz ki, finansman imkanları her geçen gün zorlaşıyor. Uluslararası likidite azalıyor, yurtdışı borçlanma pahalı, petrol fiyatları artıyor, ticarette korumacılık artıyor, dışarıda borçlanma imkanı sınırlı, kredi notu düştü. Uluslararası siyasi ve jeopolitik riskler ve terör güncelliğini koruyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verileri de, içinde bulunduğumuz durumun reel sektöre yansımasını açık bir şekilde göstermektedir. Tasfiye olunan kredileri sektörel bazda değerlendirdiğimizde; sanayi sektöründe; tasfiye edilen kredilerin yüzde 23 ile ilk sırada yer aldığını gördük. Onu bireysel krediler ve perakende, ticaret kredileri izlemektedir. Reel sektör için atılacak her adım, bu süreci daha az hasarla atlatmamızı sağlayacaktır. Aksi takdirde, borç krizi bankalarımızı da zor duruma düşürecektir" dedi.

KREDİLERE 24 AY VADE FIRSATI

Borçlanma sorunu yaşadıklarını belirten Başkan Ender Yorgancılar, mevduatlar içinde kredilerin payının yüzde 121 olduğuna dikkat çekti. KOBİ kredilerinin kriz dönemlerinde en olumsuz etkilenen kredi türü olduğunu söyleyen Yorgancılar KOBİ'lerin bu süreçte beslenmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Hükümet tarafından koruyucu ve önleyici adımların atılmaya çalışıldığını savunan Yorgancılar, şöyle konuştu:

"Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye niteliğindeki kararına göre; bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24 aya kadar vadelendirebilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından kefalet verilmiş kredilerde, kredi veren kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapabilecek ve kredi vadesini değiştirebilecek. Uzun bir süredir bizim de taleplerimiz arasında yer alan Kalkınma Bankası; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi olarak faaliyetlerine daha etkin bir şekilde TBMM'de kabul edilen yasa ile devam edecek. Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacak. Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin; işletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere, azami 5 yıl olarak belirlendi. Ülkemiz zor günlerden geçiyor ve topyekün bu zorluğu aşabiliriz."

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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